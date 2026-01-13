Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
All'aeroporto di Ciampino

Alberto Trentini, l'arrivo in Italia dopo 423 giorni

Il cooperante veneziano è tornato in Italia a bordo di un volo di Stato con l'imprenditore Mario Burlò, anche lui incarcerato nel novembre 2024 in Venezuela. Ad accogliere i due, oltre alle famiglie, anche la premier, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

di Beatrice Bortolin
13 Gen 2026 - 12:08
01:40 
alberto trentini
video evidenza