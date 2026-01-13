Atterrato a Ciampino l'aereo da Caracas Alberto Trentini, l'abbraccio con mamma Armanda all'arrivo in Italia

Ad accogliere il cooperante veneziano anche la premier, Giorgia Meloni, che ha detto a Trentini: "Hai abbracciato la mamma? È stata tanto in pensiero, lo sai?". Con la presidente del Consiglio, anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani."