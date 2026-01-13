Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Atterrato a Ciampino l'aereo da Caracas

Alberto Trentini, l'abbraccio con mamma Armanda all'arrivo in Italia

Ad accogliere il cooperante veneziano anche la premier, Giorgia Meloni, che ha detto a Trentini: "Hai abbracciato la mamma? È stata tanto in pensiero, lo sai?". Con la presidente del Consiglio, anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani."

13 Gen 2026 - 10:31
00:59 
video evidenza
alberto trentini