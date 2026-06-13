Alberto Stasi, le ultime ore in cella

Si è lasciato alle spalle la branda nella cella dove ha dormito per dieci anni e mezzo Alberto Stasi. Nel carcere milanese di Bollate é arrivata l ordinanza con il via libera del tribunale di sorveglianza all'affidamento in prova ai servizi sociali. E' uscito da un varco secondario, probabilmente accompagnato dai suoi legali. Ai detenuti avrebbe lasciato un piccolo frigorifero e altri oggetti. Non è ancora libero però il 42enne, condannato a 16 anni per il delitto di Chiara Poggi, Sconterá quello che gli resta per arrivare al fine pena lavorando presso la stessa azienda nel centro di Milano dove già andava ogni mattina dal 2023 con l’obbligo di tornare a dormire in carcere. Ora invece, dopo il lavoro, Stasi rientrerà nel nuovo appartamento preso in affitto nell'hinterland milanese.Non tornerà a Garlasco.