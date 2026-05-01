ERA SULLA DIRETTRICE DEGLI SPARI

Agguato in un ristorante di Bisceglie: ucciso "per errore" un cameriere

Secondo gli inquirenti, il vero obiettivo del killer era il titolare del locale

di Michela Pagano
01 Mag 2026 - 12:34
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