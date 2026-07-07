La denuncia del Fit-Cisl

Aggressioni sui treni, cresce l'allarme: sempre più giovani capotreno si dimettono

Aumentano le violenze contro il personale di bordo e molti neoassunti rinunciano anche al posto fisso per paura

di Giuseppe Facchini
07 Lug 2026 - 18:04
01:33 
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