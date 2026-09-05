Aggressioni e furti ad anziani, un arresto e due denunce nel Vercellese

Con un pretesto si avvicinavano a cittadini tra i 65 e 87 anni, spesso affetti da ridotta capacità motoria, e strappavano con violenza catenine e oggetti d'oro che le vittime prescelte indossavano, anche procurando danni e ferite. Queste le modalità con cui tre persone tra i 20 e 25 anni, fermate dai carabinieri di Crescentino (Vercelli), aggredivano gli anziani in alcune località della provincia. Due di loro sono state denunciate, la terza - un ventenne di origine marocchina - è stata arrestata. A tutti vengono contestati i reati di rapina, furto con strappo e lesioni personali aggravate in danno di persone a minorata difesa. Le indagini, coordinate dalla procura di Vercelli, hanno permesso di far luce su una serie di reati violenti e pericolosi per l'incolumità individuale, consumati tra i mesi di giugno e luglio in vari comuni tra i quali Crescentino, Saluggia e Cigliano.