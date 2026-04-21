Passeggia con la kippah a Roma, circondato e preso a calci e pugni

È bastata una kippah, il tradizionale copricapo ebraico, per far scattare il violento gesto antisemita. E' accaduto nel quartiere Marconi di Roma, dove un uomo di sessantadue anni è stato aggredito, domenica scorsa, sia verbalmente che fisicamente. Era uscito di casa con la moglie per fare una passeggiata. E' scaturito il diverbio e poi sono partiti gli insulti antisemiti, "anche in lingua araba”, ha denunciato la vittima.