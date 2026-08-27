La corsa e l'agguato: il video dalle telecamere dell'aggressione con l'acido a una donna
Per l'accaduto i carabinieri hanno fermato un 22enne macedone, che avrebbe agito su commissione. In tasca aveva oltre 3mila eurodi Matteo Pedrazzoli
Un uomo corre sulla strada di una zona residenziale, per raggiungere la vittima che in quel momento sta uscendo di casa. Prima che possa salire in auto la colpisce con l'acido, sfregiandole anche il volto. Dalle immagini di una telecamera, diffuse dai carabinieri di Venezia, si vedono gli istanti in cui il 26 giugno la 32enne operatrice socio-sanitaria aveva subito la violenza a Peseggia di Scorzè, appena fuori dalla casa dei genitori.