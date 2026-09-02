Agenti feriti a Milano da baby gang: ancora alta la tensione nel luogo dopo l'aggressione
In venti hanno accerchiato e ferito due poliziotti"che avevano intimato l'alt a due 18enni. Il giorno seguente, nello stesso luogo,"un gruppo di giovani allontana le telecameredi Luca Amodio
A Milano, il giorno dopo l'aggressione ai poliziotti - avvenuta nella notte da parte di un gruppo di venti ragazzi - la tensione è ancora alta. Un gruppo di giovani rifiutale telecamere, si allontana, poi qualcuno racconta che sono stati gli agenti a cominciare e che li denunceranno.