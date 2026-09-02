rifiutano le telecamere e si allontanano

Agenti feriti a Milano da baby gang: ancora alta la tensione nel luogo dopo l'aggressione

In venti hanno accerchiato e ferito due poliziotti"che avevano intimato l'alt a due 18enni. Il giorno seguente, nello stesso luogo,"un gruppo di giovani allontana le telecamere

di Luca Amodio
02 Set 2026 - 19:44
01:28 
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A Milano, il giorno dopo l'aggressione ai poliziotti - avvenuta nella notte da parte di un gruppo di venti ragazzi - la tensione è ancora alta. Un gruppo di giovani rifiutale telecamere, si allontana, poi qualcuno racconta che sono stati gli agenti a cominciare e che li denunceranno.

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