Agente morto durante l'inseguimento: il pirata confessa e chiede scusa alla famiglia

Si è assunto le sue responsabilità, confessando di non essersi fermato all’alt, e ha chiesto scusa alla famiglia della vittima. Genti Berisha, il ventiseienne arrestato per l'omicidio stradale di Francesco Imprezzabile - l’agente della polizia locale che lo inseguiva in moto - ha fornito la sua versione dei fatti al giudice per le indagini preliminari. Lo ha fatto nel carcere di San Vittore, in cui si trova in custodia cautelare.