L'interrogatorio a San Vittore

Agente morto durante l'inseguimento: il pirata confessa e chiede scusa alla famiglia

Genti Berisha ha ammesso di non essersi fermato all'alt prima di darsi alla fuga, durante cui è morto il vigile Francesco Imprezzabile.

di Alessio Campana
26 Giu 2026 - 13:13
01:33 
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Si è assunto le sue responsabilità, confessando di non essersi fermato all’alt, e ha chiesto scusa alla famiglia della vittima. Genti Berisha, il ventiseienne arrestato per l'omicidio stradale di Francesco Imprezzabile - l’agente della polizia locale che lo inseguiva in moto - ha fornito la sua versione dei fatti al giudice per le indagini preliminari. Lo ha fatto nel carcere di San Vittore, in cui si trova in custodia cautelare. 

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