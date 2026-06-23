Le indagini

Agente morto a Milano, arrestato l'automobilista

"Fuggivo perché non volevo guai, chiedo scusa alla sua famiglia e a tutta l'Italia" le parole, al pm,"del 27enne albanese arrestato

di Davide Loreti
23 Giu 2026 - 20:27
01:40 
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