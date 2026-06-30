Agente morto, Berisha era già a processo per traffico internazionale di droga

Emergono nuovi dettagli sulla posizione giudiziaria di Genti Berisha, il 26enne accusato della fuga che ha provocato la morte dell'agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. L'uomo è infatti imputato davanti al Tribunale di Brescia nell'ambito della maxi inchiesta antidroga "Icaro", per la quale la Procura ha chiesto una condanna a dieci anni di carcere. Secondo gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo di primo piano nel traffico internazionale di stupefacenti tra Sud America ed Europa.