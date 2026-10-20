la testimonianza

Agente ferito negli scontri a Milano: "Sembrava una caccia all'uomo"

Matteo Caruso, poliziotto in servizio da quasi 15 anni, racconta"i momenti di terrore

di Alessio Fusco
20 Ott 2026 - 19:07
01:36 
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