Agente della locale morto, chi è l'albanese che era alla guida del suv

"Avevo dell'hashish nella macchina, sono fuggito perché non volevo avere problemi..." Questa l'ammissione di Genti Berisha che, alla guida di un grosso suv, non si è fermato all'alt al posto di controllo e ora è accusato di omicidio stradale per la morte dell'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile che lo stava inseguendo. Lui, Berisha, non è semplicemente un 26enne Albanese che portava un po di droga nell'auto.

Ma è un narcotrafficante... Nel gennaio 2025 era stato destinatario, insieme a 11 complici, di un'ordinanza cautelare per traffico internazionale di stupefacenti a seguito di una indagine degli uomini delle SISCO della Polizia di Brescia.

