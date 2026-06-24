L'UOMO AVREBBE FORZATO UN POSTO DI BLOCCO

Agente della locale morto, chi è l'albanese che era alla guida del suv

Nel gennaio 2025, Genti Berisha, era stato destinatario di un'ordinanza cautelare per traffico internazionale di stupefacenti

24 Giu 2026 - 18:44
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"Avevo dell'hashish nella macchina, sono fuggito perché non volevo avere problemi..." Questa l'ammissione di Genti Berisha che, alla guida di un grosso suv, non si è fermato all'alt al posto di controllo e ora è accusato di omicidio stradale per la morte dell'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile che lo stava inseguendo. Lui, Berisha, non è semplicemente un 26enne Albanese che portava un po di droga nell'auto. 
Ma è un narcotrafficante...  Nel gennaio 2025 era stato destinatario, insieme a 11 complici, di un'ordinanza cautelare per traffico internazionale di stupefacenti a seguito di una indagine degli uomini delle SISCO della Polizia di Brescia.
 

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