Caldo, l'afa allenta la morsa al nord: ma Sicilia e Sardegna sui 40 gradi

Dopo oltre un mese di caldo estremo praticamente ininterrotto, l'afa allenta la sua morsa, almeno al Nord. Il tempo instabile con brevi e intensi temporali ha portato a un abbassamento delle temperature anche di 6 gradi, come a Rimini dove la massima di ieri è stata di 37 mentre oggi non si supereranno i 31. Rimane rovente il centro-sud con 14 città da bollino rosso. In Sicilia e Sardegna sono stati superati i 40 gradi, mentre a Reggio Calabria la temperatura non è mai scesa sotto i 30, nemmeno durante la notte. Da metà della prossima settimana ancora caldo, ma non estremo.