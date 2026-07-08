Adinolfi ai domiciliari, l'accusa: i soldi degli investitori spesi per beni di lusso

Orologi e quadri, barche e viaggi, lingotti e monete straniere. Ecco dove sarebbero finiti i soldi affidati a Mario Adinolfi, la cui immagine pubblica sembrava garantire credibilità e principi morali. Ma il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, che prometteva guadagni e la restituzione del capitale, anziché investire quel denaro in scommesse sportive, come aveva dichiarato, lo avrebbe utilizzato per acquisti personali di beni di lusso. Adinolfi si trova agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Roma. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza. Truffa ed evasione fiscale sono le ipotesi di reato.