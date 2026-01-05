Logo Tgcom24
il ricordo

Addio al collega Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna

Bolognere, classe 1948, per circa 40 anni ai tg Mediaset

di Silvia Vada
05 Gen 2026 - 15:11
01:34 

La sua voce, profonda, chiara, immediatamente riconoscibile da chiunque. Questo era il suo stile, sobrio ed elegante, ma pure scanzonato simpatico e disinvolto nel suo particolare modo di fare questo e molto altro. Per circa 40 anni è stato il nostro collega Gianluigi Armaroli, prima inviato del Tg5, poi di tutti i telegiornali Mediaset. Se ne è andato, confortato dall'amore della moglie Daniela, dal figlio Alex e dall'inseparabile Stella, il suo setter. Bolognese, classe 1948, del suo lavoro amava e sapeva fare di tutto con grande professionalità. Dalla politica alla cronaca, dall'arte alla cucina, fino... al traffico ai caselli.

