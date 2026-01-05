Addio al collega Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna

Bolognere, classe 1948, per circa 40 anni ai tg Mediasetdi Silvia Vada
La sua voce, profonda, chiara, immediatamente riconoscibile da chiunque. Questo era il suo stile, sobrio ed elegante, ma pure scanzonato simpatico e disinvolto nel suo particolare modo di fare questo e molto altro. Per circa 40 anni è stato il nostro collega Gianluigi Armaroli, prima inviato del Tg5, poi di tutti i telegiornali Mediaset. Se ne è andato, confortato dall'amore della moglie Daniela, dal figlio Alex e dall'inseparabile Stella, il suo setter. Bolognese, classe 1948, del suo lavoro amava e sapeva fare di tutto con grande professionalità. Dalla politica alla cronaca, dall'arte alla cucina, fino... al traffico ai caselli.