Addio a Peppino di Capri, se ne va un pezzo di storia della musica italiana

Romantico, innovatore, pilastro della canzone napoletana e della musica italiana, Peppino di Capri si è spento nella notte sulla sua isola dopo una lunga malattia. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia tre figli. Nel pomeriggio di domenica 12 luglio, alle 17, i funerali nella chiesa di Santo Stefano. Il cantante di "Champagne", "Un grande amore e niente più”, “Luna Caprese”, “Voce ‘e notte”, “Roberta” e molti altri successi, nato da una famiglia di musicisti, ha fatto da colonna sonora alla vita di milioni di italiani.