Tre persone sono state arrestate questa mattina nel Brindisino con l'accusa di aver fatto parte della banda che il 12 luglio del 2025 assaltò un furgone portavalori a San Pietro Vernotico. Gli arresti sono stati eseguiti sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip del tribunale di Brindisi. Un quarto uomo, il 49enne Ivan Perrone, era stato già arrestato nel novembre del 2025 e poche settimane fa aveva patteggiato una pena di quattro anni e cinque mesi di reclusione. I componenti della banda - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - quella mattina, nei pressi di un supermercato, minacciarono con le armi le guardie giurate che avevano appena ritirato l'incasso dall'attività commerciale, e riuscirono a fuggire via con oltre 37mila euro. In quei momenti concitati fu esploso anche un colpo di arma da fuoco.