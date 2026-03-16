Accumuli, da 22 anni una famiglia vive a 1000 metri"in mezzo alla natura

Da oltre vent'anni la famiglia Pica vive sospesa a 1000 metri di altezza, immersa tra animali e natura. L’istruzione era affidata alla madre, che non desiderava di separarsi dai figli per molte ore. Nonostante questo stile di vita fuori dal comune, i ragazzi hanno più volte espresso gratitudine per il modo in cui sono stati cresciuti, raccontando una quotidianità unica e profondamente legata alla natura.