Milano, la camminata e la raffica di colpi: le immagini dell'accoltellamento a San Siro

Un uomo di 55 anni è stato accoltellato fuori da un bar in zona San Siro, a Milano, nella mattina di sabato 4 luglio. Le condizioni del ferito, ricoverato al Niguarda di Milano, restano critiche. Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine l'aggressore 22enne "con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase" lo ha aggredito "dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti" alla testa, al collo, al torace e all'addome. Ora deve rispondere di tentato omicidio.