LA DECISIONE DEL GP

Accoltellato a Milano, convalidato l'arresto dell'aggressore

Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora

di Davide Loreti
07 Lug 2026 - 12:40
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