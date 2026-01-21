Accoltellamento a scuola, Atif era già stato segnalato alle forze dell'ordine

Che Zohuar Atif, 19 anni, fosse un ragazzo difficile si sapeva: la scuola l’ aveva già segnalato alle forze dell’ ordine ed era anche stato preso in carico dai servizi sociali. Il giovane che la scorsa settimana ha assassinato un compagno di scuola alla Spezia non era stato però ritenuto pericoloso e nemmeno si era ritenuto che avesse bisogno di ulteriore supporto. Insomma, i docenti sapevano che qualcosa non andava, ed erano anche intervenuti dopo che il ragazzo aveva avuto un violento litigio con un compagno albanese, durante il quale qualcuno sostiene avesse anche estratto un coltellino.