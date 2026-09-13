L'appello a prendersene cura

Abbandono di Villa Verdi, Muti bacchetta i governi: "Destra e sinistra, hanno fatto tutti schifo"

Oltre sei milioni stanziati, ma intorno all'edificio crescono solo le erbacce

di Chiara Ottaviani
13 Set 2026 - 12:52
01:35 
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