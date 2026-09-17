AAA cercasi autisti... e Brescia ne pesca 24 dalla Tunisia
L'offerta è di un contratto a tempo indeterminato e la garanzia di un tetto sotto cui dormire. Anche perché in Italia nessuno vuol più essere autistadi Giuseppe Facchini
Un contratto a tempo indeterminato, uno stipendio superiore rispetto a quello percepito nel loro paese e la garanzia di avere un tetto sotto cui dormire. Brescia mobilità, la società che si occupa del trasporto pubblico nella città lombarda, corre ai ripari per far fronte alla carenza di personale, reclutando dalla Tunisia 24 nuovi autisti per bus e 11 manutentori