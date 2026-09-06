A Spotorno scoppia la "guerra santa" delle spiagge: suore e preti contro il comune
Don Claudio Borghi, parroco di Renate (Monza), gestisce una struttura balneare che ospita anziani e disabili ora destinata a diventare spiaggia liberadi Francesco Mortola
Continua la "guerra santa" delle spiagge, come la chiamano a Spotorno in provincia di Savona. Don Claudio Borghi, il parroco di Renate in provincia di Monza, gestisce una struttura balneare nella città ligure che ospita anziani e disabili. Struttura che ora sembra destinata a chiudere per diventare spiaggia libera. E don Claudio si scaglia contro il nuovo piano del litorale voluto dal sindaco Mattia Fiorini. Una protesta che segue quella delle suore dello stabilimento Garrone, sede del centro estivo dei bambini locali, anch'esso destinato a essere cancellato dopo la recente approvazione del piano di utilizzo del demanio marittimo.