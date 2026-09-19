A Roma la prima Drone Challenge
"La precisione incontra la velocità" è lo slogan di questa spettacolare iniziativa"organizzata da Difesa e Servizi - la società che fa capo al Ministero della Difesa - e dall'esercito italianodi Beatrice Bortolin
Fendono l'aria velocissimi, cambiano direzione agilmente, passano attraverso gli ostacoli senza indugi. Sono i droni guidati dai migliori piloti italiani, nella prima competizione mista tra civili e militari dell'esercito italiano. E' la drone challenge, che si tiene all'Ippodromo militare di Tor di Quinto a Roma.