A Roma il flash mob di solidarietà nei confronti della famiglia nel bosco

Dopo aver manifestato per le strade di Roma, decine di persone si sono ritrovate a due passi dal Parlamento per esprimere solidarietà nei confronti della famiglia del bosco, a Natan e Catherine, i due genitori di Palmoli (in provincia di Chieti) a cui sono stati tolti i tre figli dal novembre scorso. Ma anche per far sentire la loro voce e chiedere al Governo di cambiare le leggi sull'allontanamento dei figli.