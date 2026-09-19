Negli Usa è chiamata la "droga degli zombie"

A Roma cresce l'allerta Fentanyl

Non si esclude che la droga sia arrivata anche in Italia come dimostrerebbero alcuni video girati dai residenti del quartiere Tor Sapienza

di Alessio Fusco
19 Set 2026 - 19:50
01:49 
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