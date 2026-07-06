e scoppia l'ilarità social

A Roma c'è un'aiuola... riverniciata: "Soldi buttati"

Il Comune inaugura lo spazio verde ma l'erba è già secca e viene "colorata": virali le foto online

di Giulia Mutti
06 Lug 2026 - 19:32
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"Io abito all'ottavo piano dell'ultimo palazzo, e devo dire che già da sopra si vede un pezzo verde e un pezzo grigio e anche gli alberi sembrano già secchi... tutti soldi buttati dalla finestra". Di area verde... neanche l'ombra. L'aiuola tra piazzale Clodio e lo Stadio Olimpico, a nord di Roma, è stata appena inaugurata ma già fa discutere. Per alcuni, una beffa... l'erba secca sembra essere stata ridipinta di verde. Ma non è tinta: è solo il colore di una miscela applicata per rendere il terreno più fertile.

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