A Roma c'è un'aiuola... riverniciata: "Soldi buttati"

"Io abito all'ottavo piano dell'ultimo palazzo, e devo dire che già da sopra si vede un pezzo verde e un pezzo grigio e anche gli alberi sembrano già secchi... tutti soldi buttati dalla finestra". Di area verde... neanche l'ombra. L'aiuola tra piazzale Clodio e lo Stadio Olimpico, a nord di Roma, è stata appena inaugurata ma già fa discutere. Per alcuni, una beffa... l'erba secca sembra essere stata ridipinta di verde. Ma non è tinta: è solo il colore di una miscela applicata per rendere il terreno più fertile.