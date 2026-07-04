A Pistoia è allarme coccodrillo: si cerca da giorni, ma dell'animale non c'è traccia

L'avvistamento, con tanto di foto, di un coccodrillo a Masiano, provincia di Pistoia, era stato fatto da un operaio al lavoro sugli argini dell'invaso di un vivaio. La notizia dell'avvistamento clamoroso ha alimentato chiacchiere e curiosità al punto che dalla Francia è arrivato un professionista mondiale della caccia ai coccodrilli, tale Olivier Behra, già a capo di spedizioni in Africa per mappare popolazioni di rettili. Al mistero del coccodrillo si aggiunge però quello del suo cacciatore d'oltralpe che nel giro di poche ore è come scomparso.