LUNGA 4 CHILOMETRI

Quella di Petacciato (Molise) è la frana più grande d'Europa

A guardarla dall'alto fa impressione: un taglio a zig-zag che isola e divide

di Matteo Pedrazzoli
08 Apr 2026 - 14:30
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