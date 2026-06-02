Profumo di salsedine

A Palermo è estate piena: tutti al mare

Il ponte del 2 giugno è il primo assaggio d'estate. Con temperature che sfiorano i 30 gradi, le spiagge si riempiono fin dalle prime ore del mattino

di Federica Terrana
02 Giu 2026 - 12:40
01:31 
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