CON UNA QUARANTINA DI ANZIANI

A Novara il bus degli "umarell": il tour tra i cantieri

È stato il sindaco ad avere l'idea: a Natale lo aveva promesso a un signore del centro diurno per anziani

di Luca Amodio
24 Lug 2026 - 19:12
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