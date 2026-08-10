Sperimentazione di 6 mesi

A Modena arrivano le bodycam per il 118: "Aggressioni troppo frequenti"

La nuova tecnologia sarà prima data in dotazione a due ambulanze infermieristiche e all'automedica di Modena"

di Chiara Ottaviani
10 Ago 2026 - 19:05
01:35 
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