A Milano raccolta firme contro le ciclabili: "Ci fanno chiudere i negozi"
Monta la protesta nel quartiere di Porta Romana tra commercianti e residentidi Rossella Ivone
Negozi e bar in crisi, residenti esasperati, automobilisti costretti a vagare anche per mezz'ora per trovare parcheggio. A tre mesi dalla realizzazione della pista ciclabile in zona Porta Romana, a Milano, un intero quartiere si mobilita con una raccolta firme contro che quella qui in tanti definiscono "l'ennesima beffa per la città".