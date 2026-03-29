a Porta Romana

A Milano raccolta firme contro le ciclabili: "Ci fanno chiudere i negozi"

Monta la protesta nel quartiere di Porta Romana tra commercianti e residenti

di Rossella Ivone
29 Mar 2026 - 19:41
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Negozi e bar in crisi, residenti esasperati, automobilisti costretti a vagare anche per mezz'ora per trovare parcheggio. A tre mesi dalla realizzazione della pista ciclabile in zona Porta Romana, a Milano, un intero quartiere si mobilita con una raccolta firme contro che quella qui in tanti definiscono "l'ennesima beffa per la città". 

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