A Lampedusa il Papa attraversa da solo la porta d'Europa

Seconda simbolica sosta, dopo il cimitero, per papa Leone a Lampedusa: Prevost si è recato alla Porta d'Europa, monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel Vecchio continente. Qui il Papa ha salutato una famiglia di stranieri, ma soprattutto in modo altamente simbolico ha attraversato da solo quella porta, poggiando la mano sulla parte destra e guardando il mare dove proprio in questo momento una nave militare si scorge sul fondo. Il Papa ha quindi superato la soglia. Ed è sceso sulla scogliera da solo, con il vento che spostava la sua veste e la papalina è volata via. Leone si è fermato a lungo, da solo, a scrutare il mare. Un invito implicito a vedere il Mediterraneo come opportunità e non come tomba.