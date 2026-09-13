A fuoco capannone a Pero (Milano), incendiate numerose auto di lusso

Un incendio è scoppiato nella notte di domenica alle 2:30 all'interno di un capannone adibito ad autorimessa nel comune di Pero (Milano) in via Keplero, 19. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme hanno avvolto totalmente il sito all'interno del quale erano parcheggiate alcune autovetture anche di lusso. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono intervenute dieci squadre che hanno limitato l'incendio ed evitato che le fiamme coinvolgessero altri due capannoni limitrofi. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica del sito andato completamente distrutto. Sulle cause indaga la polizia di stato intervenuta sul posto.