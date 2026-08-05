GIA' TESTATO IN SPAGNA

A Firenze l'esperimento per contrastare il caldo: al parco tende per ripararsi dal sole

Nel parco di Villa Ruspoli sono state montate grandi tende utilizzabili anche nelle vie della città"

di Michela Pagano
05 Ago 2026 - 19:14
01:32 
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