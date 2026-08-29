raffiche di vento, pioggia e grandine

A Cremona, dopo la tromba d'aria è il giorno della conta dei danni

Quaranta i feriti, tutti lievi, che si sono rivolti al pronto soccorso

di Luca Amodio
29 Ago 2026 - 12:57
01:16 
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