A Cortina scattano le multe ai cafoni: vietato girare in costume e a torso nudo

Anche un abbigliamento inadeguato, girare in costume, a torso nudo, o spogliarsi tra la gente – come in passato è già accaduto – può far scattare la sanzione. Non siamo al mare questa volta, ma a Cortina d'Ampezzo, dove il sindaco, Gianluca Lorenzi, ha firmato una nuova ordinanza contro i comportamenti indecorosi: vietato sdraiarsi davanti a chiese e monumenti – ma nemmeno per la strada o nei parcheggi – proibiti i bivacchi – per bere o mangiare ci sono i bar e i ristoranti – e che a nessuno venga in mente di fermarsi con il camper e fare la doccia, oppure lavarsi, negli spazi pubblici.