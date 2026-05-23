ALLARME PER L'ESTATE

A Cesenatico è carenza di bagnini

Si cercano candidati oltre i confini regionali, con vitto e alloggio compresi nello stipendio

di Marta Vittadini
23 Mag 2026 - 19:21
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
cesenatico
bagnini
video tg