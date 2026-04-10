770mila euro incassati nel 2025

A Carrodano (La Spezia) il record di multe in Italia

Il piccolo comune centra il primato per il terzo anno di fila

di Cristiano Puccetti
10 Apr 2026 - 19:52
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Se decidete di farvi una giornata a Levanto o un'escursione alle Cinque Terre, ricordatevi di rispettare il limite di velocità perché l’autovelox più crudele d’Italia, non perdona. Dopo Carrodano, nella classifica dei comuni dove vengono sanzionati maggiormente gli automobilisti si trovano Pettoranello del Molise (Isernia) e Colle Santa Lucia nel Bellunese. In tutto le infrazioni al codice della strada lo scorso anno hanno fruttato 1 miliardo e 770 milioni ai comuni italiani.

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