A Carrodano (La Spezia) il record di multe in Italia

Se decidete di farvi una giornata a Levanto o un'escursione alle Cinque Terre, ricordatevi di rispettare il limite di velocità perché l’autovelox più crudele d’Italia, non perdona. Dopo Carrodano, nella classifica dei comuni dove vengono sanzionati maggiormente gli automobilisti si trovano Pettoranello del Molise (Isernia) e Colle Santa Lucia nel Bellunese. In tutto le infrazioni al codice della strada lo scorso anno hanno fruttato 1 miliardo e 770 milioni ai comuni italiani.