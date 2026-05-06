La polemica

A Capri scoppia la guerra dei taxi

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di Andrea Noci
06 Mag 2026 - 19:33
01:33 
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Stop e divieti per quelli di Anacapri: attriti tra le due amministrazioni comunali isolane sull'accesso ai posteggi 

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