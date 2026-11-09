A Bologna gli insegnanti vanno a lezione di arabo

Nuovo "patto di collaborazione" del Comune

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FdI porta il caso in Regione: "Rovesciato il concetto di accoglienza"

di Gigi Sironi
09 Nov 2026 - 19:31
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