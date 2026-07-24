IMPORTANTI PER L'ECOSISTEMA

A Belluno arriva la fontana per i pipistrelli

Potranno dissetarsi con l'acqua fresca di montana

di Paolo Brinis
24 Lug 2026 - 19:12
01:35 
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