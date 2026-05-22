A Bari c'è un ospedale fantasma
A cinque"anni dalla sua inaugurazione e mentre è in corso un processo per corruzione e peculato che vede imputati imprenditori e funzionari della regione, i macchinari sono stati trasferiti e i locali sono rimasti vuotidi Michela Pagano
Si tratta di 152 posti letto, 2 sale operatorie, una zona tac, oltre 25 milioni di euro spesi - a fronte dei 9 previsti - e una promessa dell'allora governatore Michele Emiliano: "Un lavoro talmente ben riuscito che noi ci auguriamo di poter utilizzare anche dopo l’emergenza covid"