C'è ma non c'è

A Bari c'è un ospedale fantasma

A cinque"anni dalla sua inaugurazione e mentre è in corso un processo per corruzione e peculato che vede imputati imprenditori e funzionari della regione, i macchinari sono stati trasferiti e i locali sono rimasti vuoti

di Michela Pagano
22 Mag 2026 - 19:36
01:58 
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Si tratta di 152 posti letto, 2 sale operatorie, una zona tac, oltre 25 milioni di euro spesi - a fronte dei 9 previsti - e una promessa dell'allora governatore Michele Emiliano: "Un lavoro talmente ben riuscito che noi ci auguriamo di poter utilizzare anche dopo l’emergenza covid"
 

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