PALERMO

A Balestrate nasce LidoAut

"Lido aut" è il progetto di inclusione lavorativa che coinvolge alcuni ragazzi con autismo che lavorano sul lungomare per promuovere il turismo"

di Massimiliano Di Dio
01 Lug 2026 - 19:22
01:36 
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