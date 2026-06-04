A 90 anni corona il sogno di una vita e guida una Ferrari: "Quando acceleravo stavo da dio"

La signora Maria Ceccardi di anni ne ha compiuti 90, modenese di nascita e, potremmo dire, di sentimento e passione, perché il suo secondo grande regalo nella vita dopo la nascita della figlia Monica, era colorato di rosso, proprio come le vetture da sogno di Maranello che lei, da bambina e poi da ragazza, vedeva sfrecciare. Desiderava di poter almeno provare a guidarne una da tempo e siccome c'è chi dice che i sogni prima o poi si avverano, ecco che per il suo 90° compleanno è davvero accaduto: le nipoti le hanno regalato un giro in Ferrari. La figlia era scettica inizialmente, ma Maria una volta a bordo della Ferrari ha ricevuto anche i complimenti dall'istruttore.

