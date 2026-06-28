Lo chiamano la Freccia del Sud

A 87 ancora in sella, la storia di Gino Tondo: "Sfidavo Agostini"

Debuttò sui circuiti italiani nel 1958, a 18 anni, e nel tempo ha vinto centinaia di competizioni

di Michela Pagano
28 Giu 2026 - 19:58
01:28 
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L'amore di Gino Tondo per le due ruote è cominciato quando aveva otto anni, mentre girava nel negozio di motociclette dei fratelli. Da allora l'87enne leccese dalla moto non ci è più sceso. Debuttò sui circuiti italiani nel 1958, a 18 anni, e nel tempo ha vinto centinaia di competizioni; solo sulla Fasano-Selva, in Puglia, trionfò 14 volte e tuttora è in prima fila ai raduni. Lo chiamano la freccia del sud; la sua collezione di trofei, targhe e riconoscimenti è infinita e la sua storia è stata raccontata anche in un libro.

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